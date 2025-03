Incidente a Cernusco Lombardone, scooter si schianta contro un furgone sulla Sp 54: grave centauro

Cernusco Lombardone (Lecco), 3 marzo 2025 – Grave incidente lunedì mattina sulla Sp 54 a Cernusco Lombardone. Un cittadino marocchino di 56 anni in sella ad uno scooter di grossa cilindrata si è schiantato contro la fiancata di un furgone. E' stato soccorso dai sanitari di Areu, compresi i soccorritori dell'eliambulanza di Milano e trasferito d'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza. L'incidente è successo poco dopo le 7, lungo la provinciale Monticello Brianza – Paderno d'Adda.

Il 56enne si è scontrato contro un furgone per il trasporto di generi alimentari: l'autista si stava immettendo sulla strada principale da una via laterale, il centauro, che viaggiava in vece sulla Sp 54 non è riuscito a frenare in tempo ed è finito addosso alla portiera del camioncino, per poi essere catapultato a terra.

Per soccorrerlo sono stati allertati i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari del soccorso in arrivo da Cornate d'Adda e Vimercate. Sono intervenuti pure il medico e l'infermiere dell'eliambulanza di Milano e i vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità in orario di punta. I carabinieri hanno dovuto temporaneamente chiudere al transito la provinciale. Dopo essere stato stabilizzato, il motociclista è stato elitrasportato in ospedale a Monza. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.