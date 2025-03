Centro sportivo, si cambia. Il padel al posto del tennis

Il tennis è passato di moda, meglio il padel e il pickleball. Per questo i due campi del centro sportivo comunale di Barzio saranno riconvertiti agli sport del momento. È stato pubblicato il bando per la gestione del centro di Conca Rossa. La struttura comprende quattro campi da tennis, aree verdi da destinare ad altre attività e un bar ristorante. È vicino al palazzetto dello sport e presto sarà raggiunto dalla ciclopedonale della Valsassina. Quindici anni la durata della concessione. "Il gestore realizzerà investimenti strutturali per migliorarlo – spiega il sindaco Andrea Ferrari –. A fronte di un canone annuo di cento euro oggetto di rialzo in sede di gara, dovrà convertire i due campi sintetici in campi da padel e pickleball e realizzare la relativa copertura per rendere praticabile lo sport tutto l’anno". Investimenti per 200 mila euro. Altre clausole sono la manutenzione dei campi in terra rossa e l’apertura del bar e ristorante almeno per dieci mesi all’anno. Eventuali altre buone idee per bambini, giovani e famiglie, turisti e cicloturisti, faranno guadagnare punti. D.D.S.