Cassazione conferma l'ergastolo per il femminicida di Francesca Fantoni

Il terribile femminicidio di Francesca Fantoni, la 39enne di Bedizzole affetta da ritardo mentale che il 25 gennaio 2020 fu picchiata, stuprata e strozzata nel parco pubblico del paese dal suo compaesano Andrea Pavarini, è un caso chiuso. La Cassazione ha infatti confermato l’ergastolo per il giardiniere, rigettando il ricorso della difesa. I fatti risalgono a un sabato sera. Il corpo fu rinvenuto il lunedì seguente dietro i cespugli. Per le sentenze di primo e secondo grado a scatenare la violenza in Pavarini fu il rifiuto di un rapporto sessuale da parte della vittima. L’uomo inizialmente ammise il delitto, pur senza confessare mai il movente sessuale, poi in aula durante il processo in Assise ritrattò, accusando dei romeni.