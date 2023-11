Case depredate dai ladri. Ondata di furti senza fine

GARLASCO (Pavia)

"Sembra che sia passato un tornado". I padroni di casa, al loro rientro verso le 19 di sabato, hanno trovato la porta d’ingresso forzata e all’interno tutte le stanze a soqquadro, non solo con cassetti svuotati e gettati a terra, ma persino letti ribaltati e mobili spostati e danneggiati.

Una devastazione lasciata da ladri evidentemente insoddisfatti per aver trovato solo 50 euro in contanti e pochi oggetti di bigiotteria. Un colpo messo a segno in pieno giorno, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, usciti verso le 15, che al rientro non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri, intervenuti in via Alagna a Garlasco per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini.

Un’ondata di furti in case che sta colpendo un po’ tutta la provincia di Pavia, non solo la Lomellina ma anche l’Oltrepò Pavese. Nello stesso pomeriggio di sabato, infatti, a Stradella, in via Rovati, in una villetta, altri malviventi hanno prima segato le inferriate e poi forzato una finestra al piano terra, sempre in assenza dei proprietari, rimasti fuori dalle 17 alle 19 circa. Un paio d’ore scarse che sono bastate ai ladri per entrare e rubare in questo caso un ricco bottino in gioielli d’oro e anche soldi in contanti, per un valore che deve ancora essere quantificato ma che sarebbe ingente, di alcune migliaia di euro. Anche in questo caso il colpo è stato scoperto al rientro dei padroni di casa, che hanno chiamato i carabinieri ma quando ormai i ladri erano già lontani con il ricco bottino.

Due furti che si aggiungono a quello simile messo a segno venerdì pomeriggio a Belgioioso, mentre nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri avevano probabilmente sventato altri furti, arrestando un 37enne albanese intercettato su un’auto sospetta, alla frazione Genestrello di Montebello della Battaglia, con a bordo arnesi da scasso.