All’asilo di Casatenovo spuntano i topi: chiusa la scuola dell'infanzia di Valaperta

Casatenovo (Lecco), 8 gennaio 2025 – Asilo chiuso per topi. Dopo la ripresa delle lezioni, la scuola dell'infanzia di Valaperta a Casatenovo è stata chiusa per topi. Questa mattina, all'arrivo in classe dei bambini al secondo giorno dalla fine delle vacanze di Natale, sono stati trovati escrementi di roditori. I piccoli alunni oggi sono rimasti a scuola, ma domani e dopo – giovedì e venerdì - la scuola resta chiusa per un intervento di derattizzazione. Riaprirà lunedì, perché sabato l'asilo è già chiuso. Era già stata riscontrata la presenza di topi, il problema sembrava essere stato risolto, invece qualcosa non ha funzionato oppure l'intervento non è stato abbastanza drastico per eliminare e tenere lontano tutti gli intrusi.

Il sindaco

“A seguito del rinvenimento di tracce del passaggio di verosimili roditori nella scuola materna di Valaperta, nonostante le misure di derattizzazione in essere nei cortili e nell'edificio – spiega il sindaco Filippo Galbiati, che ha firmato un'ordinanza -, ho disposto prudenzialmente la chiusura della scuola fino a domenica, per consentire per consentire le operazioni di sanificazione”. Sono già stati incaricati degli specialisti. Farina, cereali e buste con alimenti che vengono usati per i lavoretti non potranno più essere conservati in locali non idonei per non richiamare altri topi. “Un primo intervento di igienizzazione – prosegue il sindaco – pare non essere stato risolutivo, se non parzialmente, nonostante i ripetuti controlli”.