Casatenovo, picchia la madre di 79 anni: non voleva dargli i soldi per la droga. Arrestato

Casatenovo (Lecco), 17 maggio 2024 – Ha picchiato la mamma perché non voleva darle i soldi per comprare la droga. Nei giorni scorsi un tossicodipendente sulla cinquantina d'anni di Casatenovo ha letteralmente spaccato la faccia all'anziana madre, che di anni ne ha 79. I carabinieri lo hanno poi arrestato.

Il cinquantenne pretendeva che la mamma gli pagasse la droga. Lei si è rifiutata e ha cercato di cacciarlo fuori casa. Per tutta risposta lui l'ha aggredita e la picchiata a sangue. La 79enne è riuscita a chiedere aiuto. È stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasferita d'urgenza in ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate. Aveva gli occhi lividi, il naso fratturato, gli zigomi contusi e il volto ricoperto da una maschera di sangue, oltre a lesioni e traumi su tutto il corpo.

È stata trattenuta e ricoverata in osservazione per escludere ferite ancora più gravi. La prognosi per lei è stata di 35 giorni. La signora è stata sentita dai carabinieri nella sala rosa, una stanza protetta allestita appositamente in Pronto soccorso per assistere in un ambiente discreto e accogliente le vittime di violenza: l'hanno regalata le socie di Soroptimist Lecco. Il figlio che l'ha ridotta in quello stato è stato successivamente arrestato.