Casatenovo, investe due pedoni di fronte al cimitero: trasportati all’ospedale in codice rosso

LECCO – Grave incidente oggi poco prima di mezzogiorno in via Alfieri a Casatenovo, dove due uomini di 80 e 52 anni, sono stati urtati da un’auto e ricoverati in gravissime condizioni. L’investimento è avvenuto lungo la strada davanti al cimitero di Valaperta, dove l’auto, guidata da una donna di 56 anni, ha colpito i due pedoni, scagliandoli violentemente a terra. Nell’urto, l’uomo di 80 anni ha riportato traumi alla testa, al torace e al bacino, oltre che ferite a una gamba. Al cinquantaduenne è stato invece riscontrato un trauma cranico, anche in questo caso molto grave. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, rispettivamente al San Gerardo di Monza e al Niguarda di Milano, facendo intervenire anche l’elisoccorso. La donna, che apparentemente non presentava ferite, è stata comunque portata in ospedale a Vimercate. I carabinieri di Casatenovo stanno ricostruendo l’accaduto