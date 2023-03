I gemelli pasticcieri si laureano insieme a 40 anni e con lo stesso voto

Agostino ed Edoardo Ficano

Casatenovo (Lecco) – Sono nati insieme, sono cresciuti insieme, hanno studiato insieme, lavorano insieme – svolgono non uno, ma due lavori – e insieme si sono laureati. Ovviamente hanno conseguito la stessa laurea. Due fratelli gemelli di 40 anni di Casatenovo si sono laureati lo stesso giorno: sono Agostino ed Edoardo Ficano. Hanno conseguito entrambi la laurea triennale in Scienze dell’Alimentazione e della Gastronomia. E non avrebbe potuto essere altrimenti perché lavorano nella loro pasticceria di famiglia. Hanno discusso la tesi mercoledì. Anche il voto naturalmente è identico: 108/110, sebbene Edoardo abbia presentato e discusso una tesi sul caffè di qualità e le scelte sostenibili legate ad esso, Agostino sulla cioccolata che è anche uno strumento di comunicazione e mediazione.

I due hanno ripreso in mano i libri a 35 anni per diplomarsi. Poi hanno proseguito con l’università, a quella telematica San Raffaele di Roma. E non intendono fermarsi, perché dopo la triennale stanno già pensando alla specialistica. Il tutto continuando a lavorare sia nella pasticceria di famiglia a Rogoredo, sia come oss, alla Lega del filo d’oro di Lesmo. "Sono stati un impegno e un sacrificio enormi – raccontano fieri Agostino e Edoardo -. Dopo notti insonni passate sui libri si è concluso un percorso durato 3 anni, fatto di fatica e sudore, determinazione e forza di volontà, un percorso che acquista un valore aggiunto perché fatto a 40 anni. La vita ci offre la possibilità di sognare, sta poi ad ognuno di noi credere nei propri sogni e far sì che essi si avverino. Spesso questo comporta sacrificio e sudore, tuttavia è solo grazie all’ impegno e alla fatica che si possono ottenere grandi risultati".