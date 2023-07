Casatenovo, allarme nube chimica alla Vismara: “State in casa con le finestre chiuse”

Casatenovo (Lecco), 25 luglio 2023 – Allarme nube chimica a Casatenovo. Nello stabilimento di Cascina Sant'Anna del salumificio Vismara si sospetta si sia verificata una perdita di ammoniaca, il cui odore ha saturato l'aria di tutta la zona.

L'appello a restare in casa

In attesa delle verifiche e dei riscontri, il sindaco Filippo Galbiati invita i residenti a restare in casa e tenere le finestre chiuse. “Nella zona di Campofiorenzo, a causa di una verosimile perdita di ammoniaca all’interno dell’azienda Vismara vi è un forte odore di ammoniaca – è il messaggio diffuso tramite tutti i canali di comunicazione dal sindaco, che si è subito recato sul posto per un sopralluogo e per sincerarsi della situazione -. Sono sul posto con vigili del fuoco che stanno intervenendo e i carabinieri. Si raccomanda di stare in casa con finestre chiuse”.

L'allarme

A lanciare per primi l'allarme sono stati gli abitanti del posto. Dopo cena hanno avvertito un forte e pungente odore acre di ammoniaca. Dal tam tam in rete sui social si è compreso che non si trattava di un fenomeno circoscritto solo a qualche via. L'aria risulta irrespirabile a Campoferenzo e Sant'Anna, a ridosso della Sp 51 La Santa.il forte odore la rende irresporabile e irrita sia le vie aeree, sia gli occhi. L'attività e la produzione all'interno della Vismara data loro sono ferme. nello stabilimento non si trovava nessuno al lavoro. I responsabili dell'impianto si sono subito precipitati in loco per partecipare alle ispezioni.

I soccorsi

Sono stati subito allertati i soccorritori. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di diverse squadre del distaccamento di volontari di Merate, del comando provinciale di Lecco e anche del Nucleo regionale di Milano. Sono stati mobilitati gli specialisti Nbrc, preparati nel fronteggiare rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici. Sul posto, al momento a scopo precauzionale, pure i sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca. Non risultano per ora feriti, né intossicati. Si presume che la perdita di ammoniaca sia provocata da una falla in qualche serbatoio o condotto