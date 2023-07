Casatenovo, perdita di ammoniaca alla Vismara bloccata dopo una notte di lavoro

Casatenovo (Lecco), 26 luglio 2023 – La falla è stata riparata, l'aria è tornata respirabile e l'allarme nube chimica è cessato a Casatenovo. I vigili del fuoco e i tecnici di stabilimento del salumificio Vismara hanno lavorato tutta notte per bloccare la dispersione di ammoniaca da un serbatoio. Le operazioni di bonifica sono terminate solo all'alma.

Cessato allarme

“Si conferma che vi è stata una perdita da un serbatoio di ammoniaca all’interno dell’azienda Vismara; la perdita di ammoniaca è stata interrotta”, conferma il sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati. Che prosegue: “Attualmente le zone all'aperto, anche in prossimità dell'azienda, vengono definite zone bianche, senza più inquinamento ambientale percepibile. I cittadini che si sono allontanati da casa possono rientrare nelle loro abitazioni”. Molti di quanti vivono vicino alla Vismara hanno infatti preferito lasciare le proprie abitazioni, mentre gli altri si sono tappati in casa con le finestre sigillate.

I vigili del fuoco

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di diverse squadre del distaccamento di volontari di Merate e del comando provinciale di Lecco. Agli specialisti del nucleo Nbcr di Lecco si sono aggiunti di rinforzo pure i colleghi del nucleo operativo regionale di Milano. I vigili del fuoco delle squadre Nbcr sono equipaggiati e addestrati per fronteggiare pericoli nucleari, biologici, chimici e radiologici. Sono stati loro ad individuare e risolvere il problema. Con loro, oltre ai carabinieri, anche i tecnici di Arpa e Ats per monitorare e valutare i possibili rischi per la salute e ambientali.

Nessun intossicato

Nonostante il forte e pungente odore acre dell'ammoniaca che ha saturato l'aria, specialmente nella zona di Sant'Anna e Campofiorezo, dove si trova il nuovo stabilimenti della Vismara, non sono stati registrati intossicati. Per tutta la notte sono rimasti presenti in loco i sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca con due ambulanze per fornire assistenza a chi eventualmente ne avesse bisogno. A parte il bruciore alle vie aeree e agli occhi, i residenti non hanno manifestato malori né altri problemi più preoccupanti. Terminata l'allarta i soccorritori sono rientrari nelle loro sedi di provenienza.

La perdita di ammoniaca

Mercoledì sera, nel momento in cui si è verificata la perdita di ammoniaca da un serbatoio, lo stabilimento era vuoto, non c'erano addetti al lavoro e l'impianto non funzionava. A lanciare l'allarme sono stati i residenti. Non è stato per pra chiarito per quale motivo si sia aperta la falla. Si presume sia stata provocata da un problema o un guasto tecnico, dovuto magari all'accessova pressione nei condotti. L'ammoniaca stoccata in serbatoi viene utilizzata per le lavorazioni industriali. E' ulteriormente arricchita di sostanze odorifere proprio perché sia immediatamente avvertita in caso di perdite.