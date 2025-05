Aggredisce il medico e ruba una ricetta

Voleva che le prescrivesse psicofarmaci e sostanze stupefacenti, il medico si è rifiutata e allora lui l’ha aggredita. Un tossicodipendente l’altra mattina ha aggredito una guardia medica. Dopo averla assalita, le ha rubato il timbro e una ricetta rossa non compilata. È successo a Casatenovo. Poco dopo i carabinieri sono riusciti a rintracciare il rapinatore. Vittima dell’ennesimo episodio di violenza verso un camice bianco, è stata una dottoressa che stava svolgendo servizio festivo di guardia medica di continuità assistenziale al presidio sanitari di Casatenovo. Un paziente, non nuovo a episodi simili, disposto a tutto pur di procurarsi sostanze proibite, le si è scagliato contro. Probabilmente sperava con la ricetta e il timbro di potersi prescrivere psicofarmaci o oppiacei. Subito dopo l’aggressione, la dottoressa ha lanciato l’allarme: è stata soccorsa dai sanitari di Areu, ma più che ferita, era scossa e spaventata per l’accaduto e non è stato necessario trasferirla in ospedale. In posto pure i carabinieri, che hanno subito capito chi fosse stato ad aggredirla, proprio perché già in passato aveva creato problemi alle guardie mediche sempre per lo stesso motivo. Poco dopo lo hanno anche rintracciato e fermato. D.D.S.