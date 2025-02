Casatenovo, 27enne accoltellato in casa dal fratello

Casatenovo (Lecco), 11 luglio 2017 - Un 27enne è stato accoltellato dal fratello. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 11 luglio, a Casatenovo, in via San Giacomo. Il ferito è stato socorso dai sanitari del 118 insieme agli operatori dell'eliambulanza di Como. Fortunatamente non sembra correre pericolo di vita. Il fratello invece sarebbe scappato e al momento risulterebbe irrintracciabile.

A quanto pare i due, originari della provincia di Napoli, litigavano spesso per dissidi familiari. I carabinieri più volte in passato sarebbero intervenuti per placare dissapori e violenti litigi. Quest'oggi la situazione sarebbe degenerata ulterioremente e durante l'ennesimo alterco uno dei due fratelli si è scagliato contro l'altro sferrandogli un fendente al fianco destro. A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'aggressore. Sono subito arrivati i volontari della Croce bianca di Besana Brianza e i sanitari dell'elisoccorso, insieme ai militari della stazione di Casatenovo. Dopo le prime il 27enne è stato trasferito in ospedale per suturare il profondo taglio, mentre le ricerche del fratello che lo ha accoltellato sono in corso.