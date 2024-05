Casargo, perde controllo auto e il fuoristrada finisce nel giardino di un’abitazione

Casargo, 13 maggio 2024 – Con l’auto di cui aveva perso il controllo, è finito nel giardino di una abitazione, lungo la provinciale. L’incidente è avvenuto a Casargo, in provincia di Lecco, poco prima della 15 di oggi lunedì 13 maggio. Per il recupero del veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco con ben tre partenze, due delle quali da Lecco e una da Bellano, assieme a soccorritori del 118 ed elisoccorso. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri per capire come sia avvenuto l’incidente e verificare le condizioni dei luoghi. Il lavoro dei vigili del fuoco si è concluso con il recupero dell’auto, agganciata all’autogru, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Il conducente, di cui non si sanno ancora le condizioni, è stato affidato alle cure dei medici.