La storia Alessio Fumagalli e quella raccolta di cartoline (da Guinness) iniziata da bambino: “Non potevo viaggiare”. E ora sogna un museo

Santa Maria Hoè (Lecco) – Campione d’Italia, d’Europa e del mondo. Da 11 anni consecutivi. A conquistare il triplete della cartoline è Alessio Fumagalli, collezionista di 66 anni di Santa Maria Hoè, che da 7 è anche il campione intercontinentale. Lo certificano gli specialisti del Guinness World Records, il grande libro dei primati. Alessio al momento ha una collezione sterminata di 2 milioni 280mila cartoline, messe insieme grazie all’aiuto di migliaia di amici, che spesso nemmeno ha mai conosciuto di persona, sparsi in ogni angolo del globo, che quotidianamente gli spediscono a casa scatoloni di cartoline. “Li ringrazio tutti, perché mi hanno aiutato a raggiungere questi massimi traguardi – spiega Alessio –. Li porto tutti nel mio cuore”.

Non è però che l’inizio: l’obiettivo dichiarato è arrivare a 2 milioni e mezzo di cartoline. “Sto aspettando che mi recapitino pacchi di cartoline che mi sono state già inviate dall’Australia, dalla Cina e dal Giappone, manca veramente poco” anticipa. Alessio ha cominciato a raccogliere cartoline fin da bambino: “Per problemi di salute fin da piccolo non ho potuto viaggiare molto – racconta –. Le cartoline mi hanno permesso e mi permettono di raggiungere e visitare luoghi per me irraggiungibili”.

Quello che era un hobby è successivamente diventato quasi un lavoro a tempo pieno: ha cartoline da tutti i cinque continenti, praticamente da tutte le nazioni. Ne ha antiche, moderne, intonse, scritte, mai spedite, con i francobolli, in bianco e nero, a colori, dipinte a mano, grandi, piccole, giganti, minuscole, di carta, plastica, vetro... tutte diverse l’una dall’altra. Alcune sono esemplari unici, dal valore inestimabile. Smistarle, classificarle, confrontarle, custodirle, richiede passione, ma anche impegno ed energia. “Una cartolina è per sempre – spiega –. Sceglierla, scriverla, imbucarla implica attenzione e affetto verso la persona a cui la si vuole spedire, non come i messaggini che durano qualche ora appena”. Il sogno di Alessio è che qualcuno lo aiuti ad aprire un museo, affinché tutti possano godere delle sue cartoline e, come lui, conoscere il mondo.