Lo shuttle della Valsassina . Da luglio sedici corse giornaliere

Lo shuttle della Valsassina. È il nuovo servizio di trasporto pubblico tra Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio. A lanciarlo, sono quelli che gestiscono l’Agenzia Tpl del bacino di Como, Lecco e Varese, insieme ai dirigenti della Banca della Valsassina e agli operatori di Itb, le Imprese turistiche barziesi a cui è affidato il comprensorio turistico dei Piani di Bobbio, con gli amministratori locali dei paesi coinvolti dal progetto. Il nuovo servizio permetterà di spostarsi gratuitamente alle 20mila persone che d’estate popolano l’Altopiano, più tutti i turisti e villeggianti. Il servizio partirà a luglio e proseguirà anche ad agosto, con sedici corse giornaliere – 8 di andata e 8 di ritorno - tra le 8 le 18.35. Le fermate saranno a Maggio, Cassina Valsassina, Concenedo, Moggio compresa la stazione di partenza della funivia per Artavaggio, Cremeno, Barzio fino alla stazione di valle della funivia dei Piani di Bobbio. A Introbio invece è stato istituito un servizio di car-sharing su prenotazione per accompagnare i cittadini alla Casa di comunità: il lunedì e il martedì dalle 7 con partenza da Premana e il mercoledì dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per accedere al servizio occorre telefonare ai volontari della Croce rossa di Premana al numero 328.3076966.