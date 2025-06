Un hotel nel vecchio convento

Il vecchio convento dei Vocazionisti tra le pendici della Grigna e il lago di Como riaprirà i battenti. Lavori in corso all’Eremo Gaudio, un pittoresco edificio degli anni ‘60 tra Varenna e Perledo, originariamente sede dei Padri vocazionisti e nei primi del Duemila trasformato in un elegante hotel su tre livelli, poi chiuso. Lo stanno completamente ristrutturando gli specialisti della Costruzioni Bertolini, società di Premana, su incarico di investitori russi che hanno rilevato la struttura, che dispone anche di una funicolare per collegare i diversi edifici, disposti a valle e a monte di un ripido versante. "Un intervento estremamente vasto e complesso, con una logistica composta da continui e giornalieri elitrasporti degli approvvigionamenti", spiegano dalla Costruzioni Bertolini. La struttura ricettiva dovrebbe riaprire i battenti probabilmente il prossimo anno. Sarà una struttura di lusso, almeno un quattro stelle. Per un hotel che riaprirà, ne chiuderà tuttavia un altro a Varenna. Uno storico albergo diventerà infatti una struttura di servizio del Royal Victoria, ex filanda che nel 1838 è stata trasformata in albergo dove ha soggiornato pure la regina Vittoria d’Inghilterra. Ospiterà i circa 150 dipendenti del Royal Victoria, che altrimenti dovrebbero essere collocati negli altri paesi del lungolago. D.D.S.