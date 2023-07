Schianto contro un albero, Carmela Barbalace morta in un incidente a Joppolo

Joppolo, (Vibo Valentia), 6 luglio 2023 - Una donna di 68 anni, Francesca Carmela Barbalace, è morta sul colpo nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Joppolo.

Schianto contro un albero

Secondo quanto si è potuto apprendere la donna, originaria del comune del vibonese ma residente in provincia di Lecco, era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è andata a impattare contro un albero.

Morta sul colpo

Il decesso della donna, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato istantaneo. Sul luogo dell'incidente stradale, a seguito di una telefonata giunta alla centrale operativa del 118, è giunta un'equipe di sanitari della postazione di Tropea che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ipotesi malore

Non si esclude che a provocare l'uscita di strada della vettura possa essere stato un malore improvviso accusato dalla donna. La vittima sarebbe dovuta andare in pensione il prossimo primo settembre.