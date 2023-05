Scomparso un maresciallo dei carabinieri: si è occupato anche della strage di Erba

Costa Masnaga (Lecco), 25 maggio 2023 – Ore di apprensione tra i carabinieri della provincia di Lecco. Un maresciallo in servizio in una caserma delle stazioni locali del territorio è sparito. Il sottufficiale si è occupato, nel corso della sua carriera, anche delle indagini sulla strage di Erba. Il militare manca all'appello da ieri sera, mercoledì 24 maggio, e non si sa dove sia. Lo stanno cercando in forze tutti i commilitoni.

In campo ci sono pure i cani molecolari, mentre i finanzieri del Reparto Volo decollati dalla loro base di Venegono Superiore svolgono perlustrazioni aeree utilizzando un elicottero su cui è installato un dispositivo in grado di rintracciare e localizzare i telefoni cellulari anche dove non c'è campo.

Al momento però del militare non è stata trovata alcuna traccia. Si sarebbe allontanato volontariamente, senza poi più ritornare nell'alloggio di servizio.