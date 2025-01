Canti Gospel e Spiritual. Greensleeves in concerto

VARENNA (Lecco)Il gospel apre il 2025 in musica di Varenna. In scena quest’oggi per il concerto di Capodanno di Varenna ci sono ci sono i Greensleeves gospel choir. Spetta a loro offrire il primo concerto del nuovo anno. L’appuntamento è alle 21 nella chiesa di San Giorgio della Piccola perla del lago di Como. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per i Greensleeves si tratta di un ritorno, si sono già esibiti a Varenna. In scaletta tutti i migliori brani del repertorio gospel e spiritual.

I Greensleeves sono stati nati nel 1992. Il loro "papà" è il varesino Fausto Cravanti, 53 anni, una delle figure più importanti del movimento corale pop italiano e internazionale. Direttore di coro, arrangiatore e promotore culturale, ha dedicato la sua carriera alla diffusione della musica corale pop, gospel e jazz.

I Greensleeves gospel choir si sono esibiti ad oggi in più di mille concerti in Italia e all’estero. Hanno eseguito per la prima volta in Italia la Gospel Mass di Robert Ray. Nel maggio del 2021 alcuni coristi sono stati selezionati per unirsi alle 18 migliori voci del gospel italiano di quell’anno e accompagnare Andrea Bocelli in un brano durante The Journey, il tour che il tenore ha realizzato in luoghi simbolici della Via Francigena. Hanno inoltre accompagnato Tori Kelly in due delle sue hit più celebri: Never Alone e Soul’s Anthem, quest’ultimo eseguito interamente a cappella.

Dopo una tournè natalizia di 17 date in mezzo Lombardia e l’appuntamento di Varenna, i Greensleeves chiuderanno la stagione il 6 gennaio nella sala del Teatro Fondazione Molina di Varese.

Daniele De Salvo