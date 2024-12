Cane precipita nel burrone del Belvedere ai Resinelli e muore davanti ai suoi padroni

Lecco, 27 dicembre 2024 – Ha percepito un rumore, si è girato di scatto e con un balzo si è buttato nel burrone. Un cane, simil pastore tedesco, è finito in un precipizio, sotto lo sguardo dei suoi padroni, un papà con due figli giovani.

Genitore, ragazzi e cane al seguito erano appena sopra la zona della passerella panoramica del Belvedere dei Resinelli, sul monte Coltignone, sopra Lecco. Il cane era libero, non al guinzaglio. Ha avvertito qualcosa e d'istinto si è letteralmente tuffato nella direzione da cui ha percepito il rumore. Probabilmente non si aspettava nemmeno lui di cadere nel vuoto. Papà e figli hanno provato a raggiungerlo per recuperarlo perché ne avvertivano i guaiti, ma sarebbe stato troppo pericoloso. Per cercare il cane dall'aeroporto di Malpensa sono decollati in elicottero i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco. Dopo una perlustrazione aerea, i soccorritori hanno individuato il cane, si sono verricellati per recuperarlo, ma purtroppo il cane era morto.