Camminata dell’amicizia. Un percorso lungo 50 anni

Un cammino lungo mezzo secolo, insieme e per i bambini meno fortunati. La Camminata dell’Amicizia della Nostra famiglia di Bosisio Parini taglia il traguardo dei 50 anni. Una catena di solidarietà, interrotta solo durante il lockdown da Covid, cominciata il 21 aprile 1974 con una manifestazione podistica non competitiva organizzata dagli Amici di don Luigi Monza. "È una storia di successo che resiste da 49 anni – racconta Giuseppe Sala, responsabile della sezione di Bosisio degli Amici di don Luigi Monza, fondato nel 1958 – voluta grazie al cuore di Lino Beretta, genitore e amico de La Nostra Famiglia, per consentire ai bambini di partecipare al pellegrinaggio a Lourdes. La manifestazione si è sviluppata poi grazie all’infaticabile Felicino Redaelli. Lo spirito e gli scopi sono rimasti gli stessi: sostegno alle attività di cura e riabilitazione". La Camminata del 50° è in programma il 6 aprile. "Oltre 350 i volontari in campo e poi i soccorritori della Croce verde, i volontari della Protezione civile, i radioamatori, le penne nere, politici, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, sponsor", spiega Giovanni Brambilla, responsabile organizzativo. "Molti gli amici che ci sosterranno – anticipa Giovanni Barbesino, responsabile della raccolta fondi -. Tra i testimonial gli alpinisti Simone Moro, Marco Confortola e Matteo Della Bordella, il cestista Antonello Riva, la bobbista Jennifer Isacco e il nuotatore Andrea Oriana".

Daniele De Salvo