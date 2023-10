Camion travolge due donne in bicicletta

Grave incidente a Fontanella, nella Bassa Bergamasca. È successo intorno alle 10.20 di ieri mattina. Un camion stava uscendo da via Mazzini per girare a destra in circonvallazione, verso Pumenengo, quando ha investito due cicliste che stavano facendo la stessa manovra. Le donne sono finite nell’angolo cielo della visuale del camion e l’uomo alla guida non le ha viste. Una delle due, una donna di 63 anni, è rimasta ferita in modo grave, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita: era cosciente quando sono arrivati i soccorsi. La donna ha riportato un trauma cranico e traumi anche al volto e al torace. È stata portata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso. L’altra donna, di 76 anni, ha riportato un trauma a una spalla: è stata portata all’ospedale di Romano di Lombardia in codice verde. F.D.