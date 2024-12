Calolziocorte, investita da un'auto: morta pensionata. Sotto choc la conducente

Calolziocorte (Lecco), 10 dicembre 2024 – Tragedia a Calolziocorte, in provincia di Lecco, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre. Una ottantenne è stata investita e uccisa da un'auto , poco prima delle 18, al confine tra i comuni di Calolziocorte e Vercurago, in via Cavour.

Stando a una prima ricostruzione la pensionata è stata travolta da una Volvo condotta da una quarantenne, in manovra di svolta mentre l'ottantenne stava scendendo dal marciapiede per attraversare la strada vicino a un incrocio. L'automobilista è stata soccorsa in preda a uno stato di choc. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale.