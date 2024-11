Calolziocorte, i primi 100 anni di Virginia Frassoni: dalla povertà al viaggio di nozze a Genova alla “scoperta” delle banane

Calolziocorte (Lecco), 17 novembre 2024 - "Le banane. A Genova ci siamo abbuffati di banane". Virginia, del resto, prima di quel viaggio di un giorno a Genova per festeggiare di essersi sposata con il suo Corrado, le banane non le aveva mai viste, tantomeno assaggiate. E non era praticamente quasi nemmeno mai uscita dal paese, se non per qualche commissione a Lecco o nei piccoli centri della zona.

Virginia Frassoni di Calolziocorte quest'oggi compie 100 anni. Della sua lunga vita ricorda la povertà di quando era bambina, gli orrori della Seconda guerra mondiale e la paura di perdere qualche fratello al fronte, la fatica del lavoro dei campi e in fabbrica e poi il viaggio di nozze, a Genova appunto. E' stato un viaggio di nozze un giorno appena, durante il quale, con il suo Corrado, con cui si è sposata quando aveva 25 anni, si è rimpinzata di banane. Attualmente Virginia è ospite della Casa di riposo della Madonna della Fiducia di Calolziocorte, il paese dove è nata, a Pramerlano, oggi frazione di Sala di Calolziocorte. Virginia ha avuto 16 fratelli e sorelle, ma molti sono mancati da piccolini per malattie che all'epoca non si potevano curare. Con Corrado ha avuto tre figli, un maschio e una femmina, che l'hanno resa nonna di cinque nipoti e bisnonna di altri cinque pronipoti. “Con noi figli era severa ma ha sempre dimostrato grande cuore – raccontano i figli -. E' sempre stata religiosa, ma non bigotta”. Il suo desiderio più grande probabilmente sarebbe quello di andare al mare, che adora, l'età avanzata e le sue condizioni fisiche però purtroppo non lo consentono. A lei gli auguri del sindaco Marco Ghezzi, dell'assessore ai Servizi sociali Tina Balossi e di tutti i cittadini di Calolziocorte.