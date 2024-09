Calco, esplosivo per svaligiare la cassa continua: il piano salta, banditi in fuga

Calco (Lecco), 30 settembre 2024 – Avevano già piazzato le cariche esplosive ed erano pronti a innescarle per far saltare la porta blindata della cassa continua del supermercato. I carabinieri però li hanno costretti a scappare, mentre gli artificieri poi hanno disinnescato l'esplosivo.

Tre "guastatori" ieri sera hanno tentato di far esplodere la cassa continua dell'Esselunga di Calco, che si trova nel parcheggio interrato. Non volevano usare gas, ma vero e proprio esplosivo. Nel forziere era custodito tutto l'incasso della domenica.

Gli strani movimenti non sono tuttavia sfuggiti ai vigilantes di un istituto di vigilanza privata che monitorano l'intera area grazie ad un sistema di videosorveglianza collegato con la loro centrale operativa. Hanno così immediatamente allertato i carabinieri della compagnia di Merate.

I tre bombaroli, quando hanno sentito in lontananza l'ululato della sirena dei lampeggianti dei carabinieri, hanno capito di essere stati ormai scoperti e sono scappati. Sono fuggiti a bordo di un'Audi A6, probabilmente rubata. L'intera area è stata delimitata per la paura di una possibile deflagrazione.

Sul posto sono successivamente intervenuti gli artificieri, che hanno disinnescato l'esplosivo e lo hanno sequestrato. Sono in corso le indagini per cercare di identificare e rintracciare i tre, ma anche stabilire da dove arrivino le cariche con cui volevano far saltare la cassa continua.