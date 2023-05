Calco, passa il Giro d’Italia e la buca che ha causato la morte di Davide viene riparata

Calco (Lecco), 23 maggio 2023 – I corridori del Giro d'Italia sono passati dove solo una settimana prima un ciclista è morto a causa di una buca in strada. Domenica i corridori del Giro d'Italia sono transitati sulla Briantea Como – Bergamo a Calco, esattamente nel punto in cui sette giorni prima ha perso la vita Davide Zani, il 46enne di Sesto San Giovanni finito addosso ad una Kia Ceed guidata da una 80enne del paese per scartare all'ultimo una profonda sconnessione nell'asfalto. La buca è stato poi subito riparata nel giro di qualche ore dai tecnici di Anas.

Le riprese aeree trasmesse in diretta hanno mostrato chiaramente la toppa di catrame sulla ex Statale 36 dove prima c'era una voragine lunga un metro, larga una trentina di centimetri e fonda almeno tre dita. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta: la buca era stata infatti già segnalata nei giorni precedenti all'incidente, poi probabilmente con la pioggia si è ulteriormente allargata. Sembra che i cantonieri di Anas fossero già intervenuti per cominciare a sistemarla, senza tuttavia ultimare il lavoro né posizionare neppure un cartello per avvisare del pericolo. Intanto nei giorni scorsi a Sesto San Giovanni è stato celebrato il funerale di Davide nella chiesa parrocchiale di san Giorgio alle Ferriere. Il feretro del sestese, dopo la cerimonia di commiato, è stato cremato. Ora Davide riposa nel cimitero di Donnas, in Val d'Aosta, dove risultava residente e dove è stato tumulato. In seguito all'impatto con l'utilitaria, forse direttamente provocato dalla buca in cui potrebbe essere finito, Davide è stato sbalzato di sella, ha picchiato il viso sull strada e si è rotto l'osso del collo.