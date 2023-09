Cade per 30 metri, pastore soccorso

È stato salvato grazie a un lungo e complesso intervento del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano, il pastore di 35 anni che stava cercando il suo gregge ieri mattina alle 9.30, ed è scivolato per una trentina di metri in un canale molto ripido sul Monte Moregallo, al di sotto della cima. La centrale, ricevendo la chiamata di soccorso, ha attivato il centro operativo del Bione, ma una prima ricognizione dell’elisoccorso Areu di Milano non è andata a buon fine a causa della nebbia. Una squadra è stata quindi portata in quota fino al limite della zona priva di visibilità, e da qui soccorritori hanno iniziato la risalita a piedi. Non appena le condizioni meteorologiche sono migliorate, l’elisoccorso ha portato medico e tecnico di elisoccorso del Cnsas fino al punto in cui si trovava il pastore. Infine la seconda squadra territoriale li ha raggiunti a piedi. L’intervento di recupero è finito intorno alle 13.00 con il trasporto dell’uomo in ospedale.