Valmadrera, cade nel bosco e non riesce a rialzarsi. Escursionisti sentono le grida di aiuto e chiamano i soccorsi

Valmadrera (Lecco), 6 ottobre 2024 – Un'anziana di 78 anni è caduta nel bosco a Valmadrera. Era da sola, non riusciva a rialzarsi, né aveva modo di allertare i soccorritori. Fortunatamente alcuni escursionisti di passaggio l'hanno sentita gridare e chiedere aiuto. Non sono riusciti a individuarla e raggiungerla, ma hanno subito lanciato l'allarme.

Dalla centrale operativa di Areu hanno mobilitato sia i tecnici del Soccorso alpino della stazione del Triangolo lariano della XIX Delegazione Lariana, tra cui anche due infermieri, sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, intervenuti con gli specialisti della squadra Saf e i volontari del distaccamento di Valmadrera. A

lle ricerche si sono uniti pure i carabinieri. Seguendo le sue urla sempre più flebili, la 78enne è stata localizzata nella zona della località Trebbia, alle pendici del monte Cornizzolo.

Dopo la prima assistenza, è stata messa in sicurezza, condizionata e trasportata a valle sulla barella portantina. E' stata poi affidata ai soccorritori volontari della Croce rossa di Lecco, che infine l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Nonostante sia rimasta a terra forse per qualche ora, l'età e i traumi che ha riportato, non è in gravi condizioni.