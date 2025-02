Lecco, cadavere nel lago di Como: difficile il recupero, è a cinque metri di profondità

Lecco, 4 febbraio 2025 – Un cadavere è stato individuato a cinque metri di profondità nel lago di Como a Lecco.

Le prime operazioni di soccorso

Lo ha avvistato per primo un passante a ridosso del lungolago, vicino alla piattaforma della Malpensata, una piattaforma a lago galleggiante. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco della squadra nautica a bordo di una pilotina con i sanitari di Areu. In posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Si attendono però i sub del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco in arrivo da Torino.

Le sfide del recupero

Il corpo privo di vita può essere infatti recuperato in sicurezza solo da soccorritori specializzati e addestrati, proprio perché si trova ad una profondità considerevole, dove tra l'altro ci sono correnti. Anche la temperatura dell'acqua richiede l'utilizzo di mute umide, cioè mute in grado di isolare i subacquei grazie ad un sottile strato d'acqua tra la muta stessa e la pelle del sommozzatore che la riscalda. Fino a quando il cadavere non verrà ripescato, non è possibile stabilire cosa sia accaduto, né accertare l'identità della vittima.