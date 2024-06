Giallo a Galbiate, donna trovata morta nel lago di Annone. Indossava indumenti da running

Galbiate (Lecco), 5 giugno 2024 – Il corpo senza vita di una donna è stato trovato poco dopo le 9 di oggi, mercoledì 5 giugno 2024, nel lago di Annone a Galbiate (Lecco), nella frazione di Sala al Barro. Il ritrovamento è avvenuto vicino alla pista ciclopedonale del lago dove si sono subito diretti i sanitari del 118, i vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i carabinieri. Non si conoscono le cause del decesso al momento, al momento non è esclusa nessuna ipotesi.

Tra quelle al vaglio degli inquirenti c’è quella della caduta in acqua durante l’attività sportiva sulla pista pedonale, da capire se provocata da un malore. La donna, senza documenti, indossava infatti scarpe da running, leggins e maglietta, il classico abbigliamenti utilizzato per andare a correre. Di certo, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza: non è stata aggredita.