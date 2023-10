Bufera di critiche sul generale Vannacci che parla all’ex Monastero

Il generale Roberto Vannacci con il suo "Il mondo al contrario" in monastero, anche se ex, quello di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte. Il parà con le stellette di 55 anni martedì 17 ottobre sarà a Calolzio per presentare il suo libro, su invito dei soci di Identità Europea. Il sindaco Marco Ghezzi (foto), in passato già sotto il fuoco per aver istituito una zona rossa vietata ai migranti, aveva annunciato di voler concedere il patrocinio, salvo poi ordinare la ritirata. Sia contro il patrocinio, sia contro la location, simbolo del paese, gestito da rappresentanti di istituzioni pubbliche, tra cui Regione, Provincia, Comune e Cciaa, si sono schierati in molti: gli attivisti di Arcobaleno per le persone lgtb+ Renzo e Lucio, il consigliere provinciale Paolo Lanfranchi che ha definito il bestseller "un’apologia del razzismo e dell’omofobia", la consigliera comunale capogruppo di opposizione Sonia Mazzoleni che ha espresso "ferma disapprovazione", e anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ed esponente di maggioranza Fabio Mastroberardino. D.D.S.