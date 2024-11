Bosisio, auto prende fuoco: il primo a intervenire è un vigile del fuoco in pensione

Bosisio Parini (Lecco), 17 novembre 2024 – Vigile del fuoco per sempre, anche dopo aver dismesso la divisa perché in congedo. Questa mattina un'auto si è incendiata in un parcheggio di Bosisio Parini, accanto ad altre macchine e vicino ad alcune villette a schiera. Il primo ad intervenire per circoscrivere l'incendio è stato un vigile del fuoco da poco in pensione, che ha tenuto a bada le fiamme armato solo di estintore, impedendo che si propagasse ulteriormente, fino all'arrivo degli ex colleghi ancora in servizio.

Successivamente sono arrivati appunto i vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno terminato il lavoro e bonificato la zona. L'auto bruciata è una vecchia macchina, posteggiata tra altri veicoli fermi in sosta. Il rogo si è sprigionato nel vano motore del mezzo, probabilmente per un cortocircuito, o comunque per un guasto meccanico. E' infatti escluso che si tratti di un incendio doloso appiccato di proposito.