Bosisio, arrestati due spacciatori: sorpresi mentre dormivano nei boschi della droga

Bosisio Parini (Lecco), 20 settembre 2024 – In manette due spacciatori dei boschi della droga della Brianza. Li hanno arrestati i carabinieri della Nucleo operartivo e dadiomobile di Merate. Quando i militari sono piombati loro addosso, dormivano, in un bivacco di fortuna allestito a ridosso della Statale 36 Milano – Lecco. Oltre a non avere il tempo di reagire, non si sono quasi nemmeno accorti di quanto stava capitando. I due sono due marocchini di 27 anni il più giovane e di 36 l'altro. Avevano poco più di mezzo chilo di droga: 321 grammi di hashish, 197 di eroina e 28 di cocaina, dal valore al dettaglio di alcuni migliaia di euro.

I carabinieri hanno pure sequestrato loro 500 euro in contanti e sette telefoni cellulari, vecchi modelli, di quelli che è più difficile localizzare. Il 27enne risulta incensurato e, oltre a non avere precedenti, non ha nemmeno i documenti, il 36enne invece è persona nota nelle aule di tribunale. Il primo è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma in caserma dai carabinieri di Cesano Boscone in attesa del processo, il secondo resta in carcere.