Bomba carta abbandonata. Intervengono gli artificieri

Cosa ci fa una bomba carta inesplosa su un marciapiede? Di certo incute timore, al punto tale da dover chiamare prima in carabinieri e poi gli artificieri. È successo martedì mattina in via Persico a Cremona, dove un passante ha scorto un pacco sul marciapiede. Non ci ha fatto molto caso, pensando ai soliti incivili che abbandonano di tutto, poi ha guardato bene e capito che si trattava di ben altro, una bomba carta peraltro inesplosa. Probabilmente è stata abbandonata da qualcuno che la notte di S. Silvestro avrebbe voluto festeggiare facendola esplodere, ma che poi forse non ha avuto il coraggio di portare a termine il suo disegno e così ha pensato di lasciarla sul marciapiede, con tutti i pericoli che ne potevano derivare. Chi ha visto ha chiamato i carabinieri che sono arrivati nella via, hanno delimitato la strada per evitare eventuali danni e poi hanno a loro volta chiesto l’intervento degli artificieri anti sabotaggio del comando provinciale dei carabinieri di Milano per la rimozione dell’ordigno e la bonifica del posto. Gli artificieri sono arrivati e hanno prelevato la bomba carta, con tutte le precauzioni del caso, portandola in un terreno isolato dove la bomba carta è stata fatta brillare in sicurezza. Ricerche in corso per cercare di dare un nome alla persona che ha abbandonato l’ordigno.Pgr