Benefattrice dona 100mila euro al reparto Terapia del dolore

LECCO

Un bonifico di 100mila euro. È la generosa donazione che una benefattrice ha regalato a operatori sanitari e pazienti della Terapia del dolore dell’Asst provincia di Lecco. Chi sia la donatrice non si sa, si conoscono solo le sue iniziali: è la signora S.E., in base a quanto riportato per questioni di riservatezza sull’apposita delibera di accettazione della cospicua somma.

Il latore della donazione invece è noto: si tratta del notaio Alessio Cattaneo di Oggiono. È stato lui a comunicare ai vertici della sanità pubblica lecchese l’intenzione della sua cliente di regalare 100mila euro. I manager dell’Asst lecchese ovviamente non si sono tirati indietro e hanno subito accettato l’offerta. I soldi devono essere utilizzati esclusivamente per le attività all’interno della struttura semplice dipartimentali di Terapia del dolore appunto, diretta dall’anestesista e rianimatore Paolo Maniglia. Probabilmente la la signora S.E è stata sua malgrado una paziente della struttura, oppure è una familiare stretta di qualcuno che ha avuto bisogno di sottoporsi alla terapia del dolore o suo potrebbe essere un gesto di ringraziamento per come lei o qualcuno a lei caro è stato curato e trattato. La parcella del notaio che si è occupato di perfezionale la donazione è di 1.159 euro. La pagheranno i funzionari dell’Asst, detraendola dai 100mila euro. I soldi verranno inseriti già nel bilancio d’esercizio del 2023.

Molti donano direttamente soldi oppure attrezzature e strumentazione cliniche per sostenere l’attività di medici e infermieri oppure per rendere meno doloroso e più confortevole il ricovero dei pazienti.

D.D.S.