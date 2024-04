Bellano, camion resta incastrato sul tornante: Sp 62 bloccata

Bellano (Lecco), 18 aprile 2024 – La strada è stretta come la curva e la pendenza è ripida, mentre il camion è lungo. Inoltre l'autista, probabilmente tradito dal navigatore, ha sbagliato sia il percorso sia la manovra. Il risultato è che l'autotrasportatore si è incastrato con il suo articolato proprio in mezzo al tornante, bloccando la Sp 62 a Bellano.

Per liberare il mezzo pesante e sgomberare il passaggio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, prima i volontari del distaccamento di Bellano, poi i colleghi effettivi del comando provinciale di Lecco. Per riportare il camion con rimorchio in carreggiata, gli operatori del 115 hanno infatti dovuto utilizzare la loro autogrù, tra l'altro stando attenti a non fare la fine del camionista da aiutare. In attesa di sgomberare la provinciale, gli altri automobilisti sono stati dirottati sulla Sp 72 e sulla Statale 36.