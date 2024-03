Bellagio si prepara alla bella stagione. Nuovo pontile e motonave “green”

È stato inaugurato ieri il pontile traghetti di Bellagio, riqualificato grazie a un finanziamento di Regione Lombardia.

Contestualmente, è stata varata la motonave ibrida Iris per la navigazione pubblica di linea. Oltre ai dieci milioni messi in campo per i pontili traghetto di Bellagio, Menaggio, Griante e Varenna, la Regione stanzia ogni anno risorse relative agli "interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea, per la messa in sicurezza e ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto".

Un provvedimento ha finanziato una serie di opere, tra cui la realizzazione di due pontili di attracco a Ossuccio di Tremezzina, il rifacimento del pontile Navigazione Pubblica di linea a Torno, interventi di manutenzione straordinaria pontile navigazione lago, realizzazione biglietteria e ascensore a Lezzeno.

Inoltre la riqualificazione dell’attracco adiacente al molo con nuovo pontile galleggiante accessibile a portatori di disabilità ad Argegno.

Inoltre il pontile galleggiante servizio attracco temporaneo e carico scarico al golfo La Stupenda a Bellano, la valorizzazione degli spazi pubblici di Moltrasio, riqualificazione Riva Grande e l’adeguamento funzionale della rampa a lago a Tremezzina in località Campo.

"Lo scorso anno - ha detto l’assessore all’Innovazione Alessandro Fermi - sono stati oltre 6 milioni i turisti che hanno navigato sul lago di Como, e gli interventi che inauguriamo oggi non fanno altro che migliorare l’interesse turistico".

Paola Pioppi