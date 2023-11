Barzanò, il Comune punta sul turismo e guarda all'estero

Barzanò, 1 novembre 2023 - Il Comune di Barzanò parteciperà al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze che si terrà a Lugano nel prossimo fine settimana, dal 3 al 5 novembre.

La decisione di aderire scaturisce da un invito del comitato organizzatore, che ha mostrato un particolare interesse per il mausoleo di Luciano Manara, indicato come una delle destinazioni a cui i turisti svizzeri guardano con grande interesse.

ll Salone è una tra le più importanti manifestazioni del settore turistico a livello mondiale con oltre 20mila visitatori registrati a ogni edizione, e l’Amministrazione Comunale di Barzanò ha aderito ritenendo che costituisca un ottimo potenziale per promuovere il territorio a livello turistico, culturale ed enogastronomico. Mettendo a punto, per l’occasione, un’offerta mirata rivolta soprattutto al mercato turistico oltre confine.

Il progetto è già stato presentato agli imprenditori locali del settore accoglienza e ristorazione e sarà presto proposto anche alle scuole italiane e del Canton Ticino, riprendendo il dialogo iniziato già nel 2019 e interrotto a causa della pandemia. “La nostra partecipazione – dice il sindaco Gualtiero Chiricò - è un altro tassello che vuole unire la cultura e la conoscenza del nostro territorio con le opportunità di crescita. Abbiamo deciso di aderire sviluppando una offerta che incentivi il turismo di prossimità, includendo i beni architettonici, i parchi, l'enogastronomia, gli eventi, coinvolgendo le attività del paese che operano nel settore per portare una ricaduta positiva sulle realtà locali”.

I beni entrati a far parte di questo progetto turistico, a breve verranno abbinati a un QR code per l’ascolto di una “Guida Virtuale” in italiano, inglese e francese, che potrà garantire la possibilità di visite autonome. Si tratta dunque di un primo passo concreto, complementare al progetto turistico più ampio, che ottimizzerà la fruizione e renderà ancora più apprezzabili i beni presenti nel nostro Comune, pubblici o privati. Il patrimonio comunale include la Tomba di Luciano Manara, la Canonica romanica di San Salvatore, la Chiesa di Maria Immacolata di Villanova, la Chiesa della Beata Vergine Assunta di Torricella. I beni privati sono invece alcune ville storiche di Barzanò.

Inoltre, dal punto di vista naturalistico, le possibilità di attività e scoperta di luoghi inediti, coinvolgono il Parco della Valletta, il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, il Parco Valle Lambro.

Nutrito è anche il calendario delle attività culturali e di intrattenimento programmate durante tutto l’arco dell’anno, che integra l’offerta strettamente turistica, e i percorsi già presenti sul territorio comunale, che conducono alla sua scoperta: storico, di poesia e di lettura.

Il Comune di Barzanò sarà presente allo stand 483, www.iviaggiatori.org. Per info: mail barzanoturismo@gmail.com, profili social barzanoturismo su Facebook e Instagram