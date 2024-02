Brivio, insulti alla segretaria della Lega di Barzanò: il biglietto lasciato all’interno del suo negozio

Brivio (Lecco), 8 febbraio 2024 - “Leghista tu puzzi”. È il messaggio lasciato dagli intrusi che quest'oggi a Brivio hanno compiuto un raid nell'agenzia funebre per animali appena aperta da Debora Piazza, segretaria della sezione del Carroccio di Barzanò, dove è anche consigliere comunale.

Lo denuncia Daniele Butti, segretario provinciale della Lega. “Quello che è successo è inquietante, è stata colpita nella sua vita privata perché appartenente a un movimento politico. Debora è stata barbaramente intimidita nella sua sfera privata, il suo lavoro. Oggi qualche delinquente si è introdotto nella sua attività commettendo infrazione e si è divertito a buttare in aria spazzatura ed altro lasciando un biglietto intimidatorio ''Leghista di m... puzzi''”.

Il biglietto è stato lasciato nel lavandino in bagno. La segretaria della Lega di Barzanò ha inaugurato la sua attività solo sabato, a Brivio appunto, per offrire consulenza, assistenza e servizi a tutti gli amanti degli animali come lei, dalle cure veterinarie, al dogsitter, dall'educazione cinofila a funerali per animali domestici. “Questi non sono solo gesti delinquenziali e non sono gesti banali, queste sono intimidazioni che riportano ad altre epoche, già viste e purtroppo finite molto male - prosegue Daniele Butti -. Un grande abbraccio Debora”.