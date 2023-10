Barzanò, enorme fuga di gas durante lo scavo: i vigili del fuoco isolano l’intero quartiere

Barzanò (Lecco), 4 ottobre 2023 – Un colpo di benna sbagliato e il tubo del gas si è spaccato. Dalla falla si sono immediatamente riversati nell'aria decine di metri cubi di metano. Sarebbe bastata una sola scintilla per innescare un'esplosione.

Questa mattina a Barzanò, in un quartiere residenziale, si è verificata un'importante fuga di gas, provocata durante un intervento di scavo stradale. La perdita si è verificata da un condotto ad alta pressione. L'area è stata subito completamente isolata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Merate per la prima messa in sicurezza. I rubinetti della rete di distribuzione del metano in zona sono stati chiusi. Sul posto ci sono anche i tecnici della società di gestione del servizio per riparare il danno, Nel frattempo gli agenti della Polizia locale hanno interdetto per precauzione il passaggio lungo le strade della zona.