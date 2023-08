Banche di Credito Cooperativo Lecco: obiettivo tre miliardi di impieghi

Banche del territorio capaci di guardare lontano le affiliate del Gruppo Bcc Iccrea che hanno presentato gli obiettivi del piano industriale 2023-25 che prevede una crescita della raccolta indiretta del 18%, per raggiungere un plafond di 3,4 miliardi e un aumento degli impieghi del 6%, pari a 3,1 miliardi. Protagoniste le quattro Banche di Credito Cooperativo del Lecchese: Brianza e Laghi, Triuggio e Valle del Lambro, Valsassina, Cassa Rurale di Carate Brianza.

Il piano è orientato a realizzare economie di scala valorizzando autonomia, localismo e prossimità delle banche aderenti. Sono previsti importanti investimenti tecnologici e digitali per evolvere l’offerta delle società prodotto e rinforzare il supporto alle comunità, per continuare a essere protagonisti dello sviluppo sostenibile dei territori. Il piano stima una crescita della raccolta diretta a 4,7 miliardi (+2%) entro il 2025.

"La nostra forza è essere una banca di comunità – spiega Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi che a maggio ha festeggiato i 70 anni di fondazione – Nessuno avrebbe pensato che quella minuscola realtà con tre dipendenti e poche migliaia di lire come patrimonio avrebbe raggiunto 120 località della Brianza comasca, lecchese e monzese. Aperto 20 sportelli, dato lavoro a 169 dipendenti, accresciuto il patrimonio fino a quasi 90 milioni. Responsabilità economica e sociale, questi sono gli elementi che hanno sempre contraddistinto la nostra banca: in 70 anni abbiamo contribuito al sostegno di famiglie e imprese del territorio". Un Dna comune per tutto il gruppo Iccrea che in Lombardia ha 23 Bcc e un totale di 499 sportelli in ben 392 Comuni. Al 31 dicembre 2022, le Bcc hanno realizzato nell’Area Nord-Ovest una raccolta diretta di 33,4 miliardi.

R.C.