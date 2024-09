Lecco, l’appello del sindaco Gattinoni: “Genitori, basta auto”. Figli a scuola a piedi o con i mezzi

Lecco – «Mamme e papà, basta auto davanti alle scuole! Lasciamo che i bambini e i ragazzi vadano a scuola a piedi o con i mezzi pubblici. È anche un modo per socializzare e renderli più responsabili». A insistere con i genitori affinché la smettano di accompagnare in macchina i figli a scuola è il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

«Occorre da subito spingere perché ciascuno adotti un comportamento più sostenibile, scegliendo mezzi alternativi all’auto, per rendere sempre più fluida la nostra città», spiega il sindaco. Le alternative ci sono: il piedibus per i più piccoli, i bus di linea per i più grandicelli, che tra l’altro possono viaggiare gratis con la richiesta della tessera «Ti porto io».