Costa Masnaga, bimba di tre anni cade dal balcone di casa: è gravissima

Costa Masnaga (Lecco), 30 maggio 2024 – Dramma a Costa Masnaga, in provincia di Lecco, dove una bambina di tre anni e mezzo è caduta dal balcone di casa, dal secondo piano di un'abitazione, subendo gravissimi traumi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio, intorno alle 16, nel centro della Brianza lecchese. I familiari hanno dato l'allarme e sul posto è intervenuto l'elisoccorso dotato di verricello. La piccola è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, la piccola, al momento dell'incidente si trovava sola in casa in quanto la mamma era al lavoro e il padre era sceso a prendere gli altri due figli alla fermata del piedibus, al ritorno da scuola. Secondo quanto riferito la piccola sarebbe riuscita ad avvicinarsi al balcone, cadendo poi dal secondo piano, riportando gravissimi traumi ma senza perdere conoscenza. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Comando provinciale e della locale stazione, per ricostruire nel dettaglio ogni aspetto della dinamica dell'accaduto.