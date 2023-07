Balneabilità della sponda lecchese di Lecco: Lago promosso quasi a pieni voti

Per chi non è in partenza per il mare o i lidi il lago il ramo Lecchese del Lario conferma un’ottima alternativa, garantita anche dalle analisi di Ats Brianza che hanno promosso 21 località su 23. Uniche eccezioni il laghetto di Piona e la località Inganna, entrambe e Colico, dove la concentrazione di coliformi fecali legate agli scarichi si è confermata fuori norma.

Per fare il bagno nella località dell’Alto Lago si può comunque andare al lido dove i campionamenti, effettuati lo scorso 24 e 25 luglio, hanno dato esito positivo. Lo stesso vale per le altre spiegge e i lidi della sponda Lecchese: ad Abbadia Lariana sono risultati balneabili il campeggio e il lido Lariano, a Bellano la Puncia, la spiaggia di Oro e il campeggio Europa, a Dorio la riva del Cantone e Rivetta, a Lecco la Canottieri, Rivabella e Rivetta.

A Lierna il bagno si può fare a Riva bianca, a Malgrate nella spiaggetta, a Mandello a Olcio, al camping, al lido e al Nautilus, a Oliveto sono risultate balneabili la spiaggia di Onno, Vassena e Limonta, a Perledo ci si può tuffare da Riva Gittana.

I medici di Ats Brianza raccomandano comunque di fare attenzione alle alghe, che con il caldo sono entrate nel loro periodo di fioritura.

"Si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi - spiegano - È comunque buona norma, a tutela della salute, evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione, fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa e sostituire il costume dopo il bagno".

L’invito è anche di immergersi a seconda delle proprie capacità natatorie.

