Ballabio, precipita sul monte Due Mani e finisce nel greto di un fiume: ferito 61enne

Ballabio (Lecco), 12 agosto 2023 – E' precipitato per diversi metri ed è finito nel greto di un corso d'acqua. I soccorritori del Soccorso alpino hanno impiegato parecchie ore per consentire ai tecnici dell'eliambulanza di imbarcarle l’uomo a bordo e trasferirlo in ospedale. Hanno infatti dovuto bonificare prima l'intera area affinché potesse essere agganciato al verricello.

Nel primo pomeriggio di oggi un escursionista di 61 anni di ritorno dal Monte Due Mani, sopra Ballabio, è scivolato giù per il sentiero, vicino al Bivacco Manuela, a circa 1.100 metri di quota. Nonostante i traumi riportati è riuscito a chiedere aiuto con il telefonino agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che a loro volta hanno subito mobilitato i volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana e i soccorritori dell'eliambulanza di Areu.

Il 61enne è stato localizzato vicino alla baita di Bongio. I sanitari lo hanno valutato, assistito, imbarellato e trasferito in ospedale al San Gerardo di Monza. “Le operazioni sono state complesse perché i nostri tecnici delle squadre territoriali hanno dovuto sistemare e mettere in sicurezza l’area per consentire il recupero con l’utilizzo del verricello”, riferiscono dal Soccorso alpino lombardo.