Ballabio, guida drogato un’auto senza assicurazione e revisione: 5mila euro di multa, a rischio macchina e patente

Ballabio (Lecco), 15 febbraio 2025 – Drogato e senza assicurazione né revisione. Gli agenti della Polizia locale di Ballabio hanno levato dalla circolazione un pericolo pubblico.

E' un automobilista di 45 anni fermato al volante di una Hyundai senza assicurazione e revisione obbligatorie e risultato positivo al drogatest. Oltre 5mila euro l'ammontare delle multe che deve pagare. Gli è stata sequestrata pure la macchina e probabilmente gli verrà revocata pure la patente.

I controlli

Il 45enne è stato fermato durante un posto di controllo a Ballabio, uno dei centri più trafficati, perché è la porta della Valsassina, meta di sciatori ed escursionisti. Lo hanno fermato gli agenti Chiara Gasparini e Alberto Anghileri: il veicolo che guidava non avrebbe potuto girare per strada, perché già sospeso dalla circolazione per mancanza di revisione e già sottoposto a procedura di sequestro per mancanza di assicurazione. E' inoltre risultato positivo al test preliminare per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, positività poi confermata dagli esami del sangue in ospedale a Lecco.

Il sindaco

“Ringrazio il comandante Marco Maggio e i nostri agenti – sono le parole del sindaco Giovanni Bruno Bussola – che hanno tolto un pericolo dalle nostre strade. Aldilà dell’effettivo pagamento delle sanzioni, su cui non nutro troppe speranze, l'importante è che non possa più circolare. Non è stata una semplice dimenticanza, ma di una scelta deliberata e reiterata di circolare senza assicurazione e revisione, mettendo in pericolo la vita altrui. Per come la vedo io a questo soggetto la patente andrebbe tolta a vita”.