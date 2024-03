Bahrami e Rea. La magia del jazz a quattro mani chiude BA Classica

Ci sono strade artistiche che sembrano non doversi mai incontrare, succede invece che la musica compia la magia dell’incontro, regalando una serata straordinaria al pubblico. Una serata di quelle che subito diventano indimenticabili per le emozioni intense, com’è accaduto sabato sera a Busto Arsizio al Teatro Sociale con Delia Cajelli e il concerto “Adagioss in classical jazz“ a chiudere la settima edizione di BA Classica, festival cittadino della musica classica organizzato dall’Associazione musicale Gioachino Rossini in collaborazione con l’Amministrazione comunale e numerosi sponsor. Sul palco lo strano duo del pianoforte, Ramin Bahrami (nella foto), tra i più grandi interpreti di Bach, e Danilo Rea, uno dei migliori pianisti jazz. Parole che fanno riflettere quelle di Bahrami, dallo scorso anno cittadino onorario di Busto Arsizio, che ha omaggiato con la sua presenza fin dalla prima edizione del festival: "In tempi così frenetici, pieni di chiasso, di bombe inutili, di fidanzati che ammazzano le loro fidanzate e di Intelligenza Artificiale abbiamo bisogno dell’intelligenza umana. E questo si può recuperare con un ritmo più “adagio”".

R.F.