Auto non assicurate in circolazione. Record di sanzioni

Un aumento gli automobilisti alla guida di auto non assicurate e non revisionate sulle strade di Casatenovo. Lo denunciano il vicesindaco Lorenzo Citterio, l’assessore alla Polizia locale Dario Brambilla e e Mattero Tocchetto, il comandante della Locale di Casatenovo. "Una criticità significativa, è quella dell’aumento dei veicoli circolanti senza assicurazione obbligatoria – spiegano -. Nel 2024 sono state infatti elevate 79 sanzioni rispetto alle 68 del 2023. Il dato evidenzia la necessità di mantenere alta l’attenzione su questo fenomeno per garantire la sicurezza stradale e la tutela di tutti gli utenti. Sono state date anche 617 sanzioni riguardanti veicoli in circolazione privi della revisione obbligatoria". Circolare senza assicurazione significa non poter risarcire in caso di incidenti, mentre viaggiare con la revisione scaduta comporta circolare con un veicolo non efficiente e quindi pericoloso, per sé e per gli altri. Molte di più pure le multe per abbandono dei rifiuti: 21, rispetto alle 3 dell’anno prima. Per identificare gli incivili, si sono rivelate essenziali le fototrappole.