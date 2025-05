Associazioni in festa nel week end. Due giorni tra cibo, musica e sport

Montevecchia in festa per e con i volontari delle associazioni del paese. In questo fine settimana i volontari di ProMontevecchia, As Montevecchia, Cai e dell’oratorio organizzano una due giorni di sport e attività all’aperto, con cibo e tanta musica: è Montevecchia in Festa, alla sua terza edizione. Si comincia questo pomeriggio alle 18.30 con un aperitivo in musica con i Waddafolk. Domenica per tutto il giorno le attività sportive: basket, arrampicata, la teleferica, una camminata, calcio, scacchi giganti. A pranzo salamella e patatine, hamburger, polenta con lo zola, pasta al forno, torte, birra e vino. E per finire, dalle 18 alle 19, l’aperitivo con musica dal vivo con i Gintonici. Le location sono quelle del centro sportivo comunale e dell’area vicino alle scuole. Per altre informazioni: www.promontevecchia.it o il numero Whatsapp 392 186 3690.

Montevecchia, eventi: Montevecchia in festa alla terza edizione.