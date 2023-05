Aspettando il voto arriva il commissario

Toccherà al prefetto Giorgio Zanzi sostituire il sindaco e la giunta comunale di Monguzzo fino alla primavera dell‘anno prossimo, quando il paese potrà tornare al voto. A indicarlo è stato il prefetto Andrea Polichetti in seguito alle dimissioni del vicesindaco Enrico Bruno Rigamonti che per qualche giorno è subentrato alla guida del paese al sindaco Marisa Cesana eletta in Regione nel febbraio scorso. Il Prefetto Zanzi, che ha iniziato la carriera prefettizia del Ministero dell’interno nel 1982, ha svolto nel corso negli anni numerosi incarichi di gestioni commissariali presso diversi enti locali, tra cui anche il Comune di Campione d’Italia. Dal 2004, per cinque anni, svolge le funzioni di direttore generale presso la Provincia di Varese. Nel 2009, nominato prefetto, viene assegnato prima alla sede di Verbania e successivamente è prefetto della provincia di Varese. In quiescenza, ha svolto da ultimo l’incarico di Amministratore straordinario di Parcolimpico s.r.l., società che gestisce le strutture del patrimonio legato ai Giochi Olimpici di Torino 2006. Intanto la minoranza ha bocciato il bilancio del 2022. R.C.